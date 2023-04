Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj și FC Argeș au disputat ultimul meci pentru un loc in semifinalele Cupei Romaniei. Trupa antrenata de Dan Petrescu a aplicat prea bine cunoscuta rețeta de 1-0, la finalul unui joc slab și fara prea multe ocazii.

- Campioana CFR Cluj s-a calificat, joi, in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce a invins, cu scorul de 1-0 (0-0), formatia FC Arges, in sferturile competitiei.Unicul gol al meciului a fost marcat de Karsniqi, in minutul 89. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- „U” Cluj a ajuns in semifinalele Cupei Romaniei dupa 2-1 cu Hermannstadt, iar Alex Chipciu a tras concluziile dupa intalnirea de la Sibiu.Alex Chipciu deja iși face calculele pentru finala, unde iși dorește ca CFR Cluj sa nu se califice. Transferat de „U” Cluj chiar de la rivala in vara anului trecut,…

- CS Mioveni joaca in deplasare cu Sepsi, de la ora 18:00, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Caștigatoarea de azi va juca in semifinale impotriva invingatoarei din ultimul sfert, CFR Cluj – FC Argeș, azi de la 21:00. Cealalta semifinala este U Cluj – UTA Arad. Meciurile se joaca intr-o singura…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a susținut o conferința de presa inaintea meciului cu FC Argeș din sferturile Cupei Romaniei, in care a vorbit despre problemele de lot. CFR Cluj - FC Argeș are loc joi, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...

- FC Argeș U18 a reușit calificarea in grupele semifinale ale Cupei de Tineret dupa ce s-a impus cu 4-3 in confruntarea de duminica, din deplasare, de la Sfantu Gheorghe, cu Sepsi OSK, din ultima etapa a Grupei B-Vest. Citește și: Vicecampion național la scrima, premiat de federație cu gel de duș și unt…

- CFR Cluj și-a adjudecat toate cele trei puncte puse in jocul de luni seara, pe stadionul „Anghel Iordanescu“, dupa ce s-a impus la limita, scor 1-0, in fața echipei FC Voluntari. Campioana a facut diferența grație unui autogol al lui Cristian Paz, dupa un corner (’69). Aceasta a fost partida care a…

- Real Madrid – Atletico Madrid, partida din sferturile Cupei Spaniei, a fost in format live score pe as.ro. A fost un derby nebun intre rivalele din Madrid, incheiat in extra-time! Real Madrid si Atletico Madrid s-au intalnit pentru a doua oara in acest sezon. Precedentul duel a fost castigat de „galactici”…