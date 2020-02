Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul echipei FC Sevilla, Julen Lopetegui, a declarat joi seara, dupa meciul cu CFR Cluj, scor 1-1, ca formatia sa ar fi meritat sa câstige si ca gazonul a fost foarte prost, scrie News.ro.“Terenul a fost impracticabil si echipa a depus mari eforturi. Am interpretat bine jocul…

- CFR CLUJ - SEVILLA 1-1 // Dan Petrescu (52 de ani), antrenorul campioanei Romaniei, a oferit declarații la finalul meciului. Returul va avea loc joia viiitoare, pe Stadionul „Ramon Sanchez Pizjuan” din Sevilla, de la ora 22:05, liveTEXT pe GSP.RO, televizat de TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look „Baieții…

- Inainte de CFR Cluj - FC Sevilla, Julen Lopetegui (53 de ani) a susținut o conferința de presa in care a vorbit despre partida din „Gruia” de joi seara, contand pentru „16-imile” Europa League. CFR Cluj - FC Sevilla se joaca joi, de la ora 19:55, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV…

- Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a vorbit despre șansele ardelenilor in meciul cu Sevilla, din Europa League. Tehnicianul este conștient ca spaniolii au prima șansa la calificarea in faza urmatoare și va fi foarte greu ca formația lui sa faca fața.Petrescu apreciaza ca este nevoie…

- ​Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a vorbit despre șansele ardelenilor în dubla cu Sevilla, din Europa League. Tehnicianul este conștient ca spaniolii au prima șansa la calificarea în faza urmatoare și va fi foarte greu ca formația lui sa faca fața.Petrescu apreciaza ca este…

- Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a recunoscut ca sunt șanse sa plece în aceasta pauza de iarna. Tehnicianul este curtat de mai multe formații, iar cu câteva dintre ele chiar s-ar afla în negocieri, scrie Mediafax.Petrescu a dezvaluit ca în funcție de modul în…

- Spaniolul Jesus Fernandez, portarul echipei CFR Cluj, a oferit un interviu pentru presa din țara sa, despre meciul pe care ardelenii il vor juca in 16-imile Europa League, contra celor de la Sevilla, anunța MEDIAFAX.Citește și: Presedintele Iohannis: `Mai este foarte puțin timp` Fernandez…

- Julen Lopetegui, antrenorul echipei FC Sevilla, se teme de formația CFR Cluj, pe care o s-o intalneasca in 16-imile Europa League, anunța MEDIAFAX.Citește și: Noi norme ale UE se vor aplica in Romania! Ce categorie de romani va beneficia de plati mai ieftine? Tehnicianul este la curent…