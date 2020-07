Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul independent Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei, a declarat ca este, in continuare, optimist ca PNL, USR, PLUS si PMP vor ajunge sa aiba candidati unici si la primariile de sector.

- Deputatul independent Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei, i-a acuzat, vineri, pe primarul general PSD, Gabriela Firea, si pe primarii de sectoare social-democrati ca doresc sa distruga "sute de hectare de spatiu verde" din Bucuresti, prin Planurile Urbanistice Zonale pe care le-au pregatit,…

