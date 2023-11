Stiri pe aceeasi tema

- Kanal D anunța intr-un comunicat oficial ca au inceput filmarile pentru „The Floor”, un format de televiziune care poarta semnatura lui John de Mol, creatorul „Big Brother” si „The Voice”. Dan Negru va intra din nou in postura de moderator. Show-ul este o combinatie intensa de entertainment si test…

- ”Copper Beech Urban Development planifica o investitie majora, de 745 milioane de lei, in dezvoltarea unui parc fotovoltaic de ultima generatie. Proiectul solar cu o capacitate de peste 130 MW reprezinta intrarea in sectorul energiei regenerabile din Romania a omului de afaceri britanic Dinesh Dhamija,…

- Un proiect unic in Europa de Est se pregatește la Arad: ambulanța transfrontaliera intre Romania, Ungaria și Serbia. Detaliile proiectului urmeaza sa fie transmise ministerelor... The post Ședința internaționala la Arad: se dorește inființarea serviciului de Ambulanța Transfrontaliera appeared first…

- “The Floor”, formatul internațional de succes de care se vor bucura și romanii, la Kanal D, s-a lansat recent, cu succes uriaș, in Spania. Purtand semnatura creatorului unor formate legendare precum “Big Brother” și “The Voice”, John the Mol, acest show este o combinație puternica de entertainment și…

- Muzeul Fotbalului din București a fost, timp de trei zile, gazda Trofeului Super Bowl, care a ajuns in premiera in Romania. Trofeul Vince Lombardi a atras peste o mie de vizitatori. Pentru prima data in jumatate de secol, Trofeul Super Bowl a ajuns in Europa, unde a ramas timp de trei zile pentru a…

- Dan Negru este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați prezentatori TV din Romania, insa intotdeauna și-a ținut familia departe de lumina reflectoarelor. Intr-un interviu exclusiv pentru Libertatea, vedeta de la Kanal D a vorbit despre Dara și Bogdan, cei doi copii ai sai din casnicia cu Codruța.Dan…

- Pe 2 septembrie, peste 200 de spații muzeale și culturale din Romania au animat satele și comunele din 37 de județe, cu ocazia primei nocturne muzeale rurale, organizata in Europa. Rețeaua Naționala a Muzeelor din Romania mulțumește tuturor entitaților muzeale și organizațiilor private care s-au implicat,…

- Dupa ce a facut din limba romana cel mai atractiv domeniu pentru intreaga familie și a antrenat milioane de romani intr-un joc al minții provocator, Kanal D le va aduce telespectatorilor cel de-al treilea sezon “Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, in curand, la Kanal D!Dan Negru, amfitrionul acestui format…