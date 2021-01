Dan Negru, regale audiențelor de Revelion. 2,5 milioane telespectatori s-au uitat la Revelionul Starurilor 2021 Peste 2,5 milioane de romani s-au uitat la programul prezentat de Dan Negru (tradiție neintrerupta de 21 de ani), dar au fost multe moment in care audiența s-a apropiat de 3,6 milioane. Cifrele Revelionului cu Dan Negru (48 ani) - cu varfuri care au ajuns la aproape 3,6 milioane de romani - au fost de cateva ori peste locurile urmatoare. Cota de piața - peste 30% (aproape 40 chiar pe comercial), ceea ce inseamna ca unul din trei romani care se uita la televizor era pe Antena 1. Locul al doilea in clasamentul audiențelor l-a ocupat Romania TV la nivelul intregii țari și la orașe, și intrarea in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

