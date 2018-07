Stiri pe aceeasi tema

- La varsta de 39 de ani, in mai 2017, Emmanuel Macron a devenit cel mai tanar presedinte din istoria Frantei. Absolvent al prestigioasei Ecole nationale d'administration, scoala care construieste elita franceza, Macron si-a format experienta cu mediul privat ca bancher de investitii la Rothschild…

- In perioada 29-30 iunie, va avea loc in Cavnic, un concurs international de motociclism hard enduro. „S-au inscris concurenti din Romania, Ungaria, Austria, Germania, Franta, Cehia, Italia, Polonia, Bulgaria. Ne asteptam la un numar de 150-200 de participanti si la aproximativ 1.500 de spectatori, asa…

- In anul Centenarului Marii Uniri, DPD Romania, unul dintre cei mai importanți jucatori de pe piața locala de coletarie și curierat expres, lanseaza o promoție speciala pentru trimiterile in zece țari din Uniunea Europeana, disponibile prin serviciul DPD Classic International. Țarile care beneficiaza…

- Aplicația Whatsapp a cazut in mai multe locații din toata lumea, joi dimineața, iar mii de utilizatori au raportat pe Down Detector, probleme cu trimiterea și primirea de mesaje noi. Potrivit site-ului Down Detector , cele mai multe probleme au fost raportate in vestul Europei, in țari precum Olanda,…

- Franta, Germania, Italia si Marea Britanie, cele patru tari europene prezente în G7, au cazut de acord vineri sa refuze reintegrarea Rusiei în aceasta structura, ceruta cu câteva ore mai devreme de presedintele american, Donald Trump,

- Romania obține biletele pentru Franța cu o victorie in Austria (la Innsbruck), 28-25, fara a mai aștepta partida cu Portugalia, programata la sfarșitul saptamanii (Buzau)… Romania și Austria s-au mai aflat, fața in fața, de trei ori in ultimul an; bilanțul era categoric in favoarea tricolorelor (3-0…

- ♦ Suprafetele cultivate cu vita - de - vie au crescut semnificativ in ultimul secol, consumul de vin revenind anul trecut pe plus ♦ Statisticile arata insa ca piata de vin are un bun potential de crestere si in viitor in contextul in care consumul per capita al unui roman este de 20 de litri pe an,…

- In luna aprilie 2018 si-au incheiat stagiile de voluntariat tinerii veniti in Baia Mare prin Serviciul European de Voluntariat (SEV): Jonathan van Varik (Olanda – 7 luni), Maeliss Vray (Franta-6 luni), Barbara Pereira (Portugalia-6 luni), Angelika Petritz (Austria – 6 luni) , Cecilia Fini (Italia –…