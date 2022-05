Stiri pe aceeasi tema

- Dan Lungu, unul dintre cei mai de succes scriitor romani, dezvaluie, intr-un interviu din seria „Literatura la zi”, realizat de Vasile Ernu, ca trecerea prin Parlamentul Romaniei ramane o experiența pe care inca nu a „digerat-o pe deplin”. „Intri intr-o logica a puterii și intr-o disciplina de partid…

- AUR nu mai are parlamentar de Alba. Daniel Rusu a parasit formațiunea politica și a devenit deputat neafiliat Deputatul de Alba, Daniel Gheorge Rusu, a parasit formațiunea politica AUR și a ramas ca ”deputat neafiliat” unui partid politic. Prin plecarea lui Rusu, AUR Alba ramane fara reprezentat in…

- Federația Romana de Fotbal, prin Academia Naționala de Fotbal, va organiza in lunile urmatoare doua noi programe educaționale care vor veni in sprijinul jucatorilor aflați la final de cariera sau deja retrași, respectiv antrenorilor aflați la inceput de drum, informeaza frf.ro. Fii la curent…

- Aflați in plin turneu internațional pentru promovarea melodiei cu care vor reprezenta Republica Moldova la concursul Eurovision 2022, patru dintre membrii trupei Zdob și Zdub s-au imbolnavit de COVID-19, anunța un comunicat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca nu are vechime in Partidul National Liberal, nici experienta politica si nici ca nu vrea sa para ceea ce nu este, dar a punctat ca nici nu se va lasa prizonier. „Dragi liberali, am scris pe prima pagina a motiunii ca am facut acest demers constient ca forta unui…

- Presedintele PNL Iasi, Alexandru Muraru, sustine ca fostul lider al Partidului National Liberal, Florin Citu, a pierdut de acum cateva luni sustinerea organizatiilor locale, mentionand ca atunci cand au fost negociate pozitii politice, acestea au fost facute in mod unilateral de catre Florin Citu, fara…

- Prețul la benzina și motorina a depașit și 11 lei / L la unele benzinarii. Șoerii au luat cu asalt pompele, iar Guvernul a anunțat in urma cu puțin timp ca o sa demareze mai multe controale. Jurnalistul Victor Ciutacu a pus prețul pe seama pieței libere. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a decis luni sa elibereze detinutii cu experienta militara pentru ca acestia sa se alature luptei impotriva fortelor ruse care au lansat in urma cu cinci zile o ofensiva impotriva Ucrainei. "Oricine se poate alatura luptei impotriva ocupantilor trebuie sa o…