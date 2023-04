Stiri pe aceeasi tema

- O noua zi, un nou matinal la Antena 1 pe care Dani Oțil și Razvan Simion l-au inceput prin a trece in revista cateva schimbari și masuri implementate in traficul din București. Cum era de așteptat, soțul Gabrielei Prisacariu a abordat cu umor montarea camerelor cu recunoaștere faciala in mai multe zone…