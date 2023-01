Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry a crescut sub privirile atente ale publicului, devenind celebra de la varsta de 14 ani. Cantareața, care acum este o mamica devotata, a dezvaluit cum a ajuns sa fie cunoscuta repede de o țara intreaga, amintindu-și de inceputurile carierei sale.

- Doi barbați, originari din raionul Telenești, au fost condamnați la inchisoare pe un termen de 23 de ani, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis, pentru comiterea infracțiunilor de rapire, distrugerea documentelor, talharie și omor. Sentința a fost pronunțata la data de 27 decembrie 2022,…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Dan Bursuc a vorbit despre prietenii și planuri. Manelistul a explicat și care este motivul pentru care toata lumea ii spune „Domnul planuri”. Iata ce marturisiri a facut celebrul cantareț de manele, dar și ce spune despre pasiunea lui pentru muzica!

- Cu toate ca a renunțat la cariera de fotbalis, fostul atacant de la Dinamo nu a renunțat de tot la sportul care l-a facut sa traiasca cele mai intense momente din viața. Florin Bratu este acum selecționer la Naționala de fotbal a Romaniei U21. Și chiar daca a facut mereu impresie buna pe teren, anternorul…

- Dupa zeci de ani in care a muncit pentru a avea o cariera de succes in teatru și televiziune, Mihai Bendeac a marturisit ca nu vrea o relație cu o femeie care nu e „impresionata” de cariera lui. Intr-un șir de postari recente pe InstaStory, actorul a explicat de ce il enerveaza cand femeile ii spun…

- Robert Pongracz a anunțat ca și-a dat demisia din funcția de vicepreședinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. Pograzcz era in funcție din 2014. „A sosit momentul sa scriu un nou capitol in cariera mea și sa le dau altora șansa de a continua munca pe care am inceput-o in liga”, a scris Pongracz, motivandu-și…

- Momentul de varf al carierei: albaiulianca Miriam Bulgaru a caștigat un turneu ITF la Otocec și a disputat o finala Perioada extraordinara pentru Miriam Bulgaru, tenismena din Cetatea Marii Uniri legitimata la CSM Unirea Alba Iulia, sportiva care a ajuns in Slovenia in finalele a doua turnee consecutive…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan a declarat miercuri, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre o intrare in PNL, ca in momentul de fata are un mandat administrativ foarte dificil si niciun fel de preocupare politica.