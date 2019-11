Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Cioloș (PLUS) a declarat vineri, la Digi24, dupa ce s-a intalnit alaturi de liderul USR Dan Barna cu premierul Ludovic Orban, ca USR-PLUS cer ca Guvernul sa-si asume raspunderea in Parlament pentru trecerea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin.Daca-si asuma…

- Premierul Ludovic Orban s-a intalnit vineri dimineata cu liderii Aliantei USR PLUS, Dan Barna, respectiv Dacian Ciolos. La finalul reuniunii cele doua parti au convenit sa se intalneasca periodic precum si ca Alianta USR PLUS sa sprijine Guvernul pentru indeplinirea obiectivelor comune.

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat ca a discutat, la intrevederea pe care a avut-o cu premierul Ludovic Orban la Palatul Victoria, despre nevoia maririi numarului de parlamentari pentru Diaspora, introducerea in lege a alegerii primarilor in doua tururi de scrutin, extinderea retelei nationale…

- Deputatul PMP, Robert Turcescu, il someaza pe Ludovic Orban sa dea OUG pentru alegerea primarilor in doua tururi. Turcescu ii amintește lui Orban ca Dacian Cioloș a fost un premier laș și nu a dat OUG, dar ii solicita sa nu repete greșeala.Citește și: Mihai Tudose, replica pentru Victor Ponta:…

- Danuț Pop, președintele Partidul Ecologist Roman, susține ca victoria zdrobitoare a lui Klaus Iohannis obliga și mai mult PNL-ul la o guvernare corecta și fara erori. Ludovic Orban intra in acest fel in febra guvernarii.Citește și: Dacian Cioloș a vorbit deja cu președintele Klaus Iohannis:…

- Chestionat daca votul pentru bugetul elaborat de Guvern va fi condiționat de proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi, președintele USR Dan Barna a declarat, vineri, ca va avea o intalnire cu premierul Ludovic Orban, la inceputul saptamanii viitoare, marți sau miercuri, pe aceasta tema,…

- Alianta USR PLUS solicita presedintelui Klaus Iohannis si PNL ca alegerile locale in doua tururi sa devina realitate, a declarat, vineri, presedintele USR Dan Barna, precizand ca va avea saptamana viitoare o intalnire cu premierul Ludovic Orban pe aceasta tema. "Miza este una foarte clara,…

- Una dintre discuțiile aprinse care au ținut scena publica in ultimele saptamani este cea legata de alegerea primarilor din doua tururi de scrutin. Deși, la nivel declarativ, modificarea legii electorale este susținuta de numeroși parlamentari, pe langa cei ai USR, care au și propus-o, faptic acest…