- Scandal fara prececent in USR, dar si intre USR si PLUS pe locurile pe listele pentru parlamentare. Tabara lui Dan Barna incearca sa obtina cat mai multe locuri in dauna oamenilor lui Nicusor Dan.

- Liderul USR susține ca scandalul „inventat” de PSD și intarit cu niște imagini cu USR-iști care fura sacu cu voturi este doar o incercare disperata și ordinara de prostire a cetațenilor. Barna spune ca adevaratul scandal legat de fraudarea alegerilor este cel legat de „mafufactura” pentru falsificarea…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat, luni, ca eventualele parteneriate dupa alegerile parlamentare vor fi gandite in functie de viziunea proprie privind modul in care Romania trebuie sa fie guvernata si nu se va sta la "targuieli". "Noi vedem aceasta revolutie a bunei guvernari printr-o…

- Copresedintii USR PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos, au prezentat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, trei masuri pe care urmeaza sa le sustina totii alesii locali ai formatiunii: publicarea contractelor de achizitii pe site, implementarea ghiseului online unic si realizarea de proiecte pentru…

- Protocolul de fuziune USR-PLUS prevede absorbția partidului lui Dacian Cioloș de catre formațiunea condusa de Dan Barna, cei doi fiind copreședinți ai noului USR, pâna la congresul care trebuie sa aiba loc în cel mult trei luni de la ramânerea definitiva a deciziei judecatorești. La…

- Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat, marti seara, ca si-ar dori ca la alegerile parlamentare Alianta USR-PLUS sa obtina un rezultat care sa-i permita sa guverneze singura, relateaza Agerpres."În teoria probabilitatilor este una din alternativele cu o probabilitate rezonabila ca dupa…

- „Este o varianta pe care eu nu o exclud, cum nu exclud nici varianta ca PNL sa se bucure de un eventual esec al PMP, adica sa nu treaca pragul, in speranta absorbirii PMP, numai ca noi lucram acum si chiar vom avea negocieri cu PNL sa ne permita sa reluam numele traditional al PDL, care este un partid…