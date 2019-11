Dan Barna îşi recunoaşte înfrângerea: Nu am reuşit să intrăm în turul II. Am sperat până în ultimul moment „Va mulțumesc tuturor celor care ați avut incredere in mine și in Alianța USR PLUS la aceste alegeri. Le mulțumesc in mod special celor din Diaspora pentru prezența istorica de astazi. Potrivit datelor pe care le avem in urma numaratorii paralele, nu am reușit sa intram in turul 2. Am sperat pana in ultimul moment, dar nu avem suficiente voturi. Dincolo de voturi, aceasta campanie a insemnat sute de mii de romani cu care am vorbit, lucrurile pe care le-am invațat de la ei, miile de kilometri pe care i-am strabatut prin toata țara. Sunt alaturi de colegii mei, care au muncit enorm… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

