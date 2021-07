Vicepremierul Dan Barna considera ca romanii au un optimism nefundamentat in care cred ca tot ce patesc ceilalti noua nu ni se va intampla, referindu-se la cresterea numarului de cazuri de COVID in multe tari din lume si precizand ca valul 4 al pandemiei exista si foarte probabil cifrele vor incepe sa creasca si la noi in tara, anunța news.ro.

Dan Barna a fost intrebat duminica, in cadrul emisiunii Insider Politic de la Prima TV, daca se simte responsabil pentru esecul campaniei de vaccinare.

“Suntem ca tara cu trei, patru poate chiar cinci ani in urma campaniilor anti-vaccin…