- "Domnule Motreanu, cetațenii romani au decis duminica, pe 10 noiembrie 2019, ca in turul al doilea al alegerilor prezidențiale se vor confrunta candidatul PNL, domnul Klaus Iohannis și candidatul PSD, doamna Viorica Dancila. Echipa de campanie a PSD considera ca aceasta confruntare trebuie…

- Cel mai castigat este Klaus Iohannis, care a obtinut cu 800.000 de voturi mai mult decat PNL in primavara. La polul opus este Dan Barna, care a pierdut 800.000 de voturi fata de scorul USR-PLUS din luna mai. Viorica Dancila s-a mentinut la scorul PSD, doua milioane de voturi. …

- Candidatul USR PLUS la alegerile prezidențiale, Dan Barna, care nu a reușit sa obțina un numar suficient de voturi pentru a intra in turul II al alegerilor prezidențiale, a anunțat ca nu intenționeazpa sa-și dea demisia de la conducerea formațiunii. „In acest moment, categoric nu. Imi asum responsabilitate…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a explicat duminica seara pentru STIRIPESURSE.RO, dupa inchiderea urnelor in primul tur, cum vede finala in care il va infrunta pe Klaus Iohannis, presedintele in functie.Stiripesurse.ro: Ce v-a deranjat cel mai mult in campanie?…

- Klaus Iohannis, actualul președinte al țarii, candidatul PNL a obținut cel mai mare scor la votul de duminica, urmat de reprezentantul PSD, fostul premier al Romaniei, Viorica Dancila. Iohannis (1,07) vs Dancila (7,50), scrie libertatea.ro. Chiar daca Biroul Electoral Central nu a anunțat rezultatele…

- Conform estimarilor pentru ora inchiderii urnelor, la 21:00, Klaus Iohannis avea 38,4% din voturi, Viorica Dancila 21,9% și Dan Barna 16,1%. Ce spun cei trei oficiali dupa primul tur al alegerilor prezidențiale și pe ce mizeaza in turul al doilea? Ce spun Iohannis, Dancila și Barna dupa primul tur al…

- Klaus Iohannis a castigat primul tur al alegerilor prezidentiale in judetul Suceava cu 39,33%, potrivit datelor finale provizorii publicate de Biroul Electoral Central. Conform datelor centralizate din toate sectiile de votare din judet, Klaus Iohannis este urmat de candidatul PSD, Viorica…

- Biroul Electoral Central a actualizat luni dimineața datele primite de la cele 18.748 secții din țara. Potrivit celor mai recente calcule, Klaus Iohannis are 36,65% și Viorica Dancila 23,79%. In Diaspora, dupa procesarea voturilor din 84% dintre secții, pe locul doi este Dan Barna, cu 26,42%. Klaus…