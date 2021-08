Lui Dan Barna ii prieste functia de vicepremier. Liderul USR-PLUS a reusit sa-si dubleze averea in numai 4 ani. De la un milion de lei a ajuns la doua milioane de lei in conturi. La inceputul carierei de parlamentar, in 2016, Dan Barna avea deja conturile pline, care aproape s-au dublat in ultimii ani. Barna […] The post Dan Barna a dat lovitura in Parlament: si-a dublat averea si a ajuns la o suma COLOSALA! first appeared on Ziarul National .