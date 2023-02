Damen Shipyards Mangalia va produce structuri topside pentru industria offshore ”Grupul Damen Shipyards isi valorifica resursele si experienta in domeniul constructiilor navale pentru a deveni o forta majora in domeniul constructiilor offshore. Compania vede perspective importante in domeniul eolian offshore, in special in sectorul eolian plutitor emergent si recunoaste, de asemenea, potentialul altor segmente ale sectorului energetic offshore si al acvaculturii. Damen ofera in prezent un serviciu integrat de constructie si livrare pentru clienti impreuna cu furnizarea expertizei complete in fabricarea si ingineria acestor proiecte”, anunta compania. Santierul Naval Damen… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Șantierul Naval Damen Mangalia (DSMa) din Romania, cea mai mare unitate a grupului, anunța ca lucreaza in prezent la doua proiecte de transmisie offshore HVDC (High-Voltage Direct Current), doua structuri topside destinate platformelor offshore.

- Grupul Damen Shipyards anunța ca intenționeaza sa devina o forța in domeniul construcțiilor offshore. Compania vede perspective importante in domeniul eolian offshore, in special in sectorul eolian plutitor emergent.

