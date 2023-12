Stiri pe aceeasi tema

- O informație de ultima ora, venita pe surse, indica faptul ca procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au descins la sediul Ministerului Finantelor. UPDATE: Activitatea instituției nu este afectata, susțin reprezentanții Ministerului Finanțelor, marți, 12 decembrie, dupa apariția informațiilor potrivit…

- In ședința Consiliului Judetean Dambovița, s-a mai facut un pas important pentru construirea parcarii supraetajate din curtea Spitalului Județean de Urgența din Targoviște. A fost aprobata predarea catre Compania Naționala de Investiții a terenului pe care urmeaza a fi ridicata parcarea, in aceeași…

- Jandarmii damboviteni au intervenit la un liceu din municipiul Targoviste: Doi tineri au patruns in mod nejustificat in curtea institutiei cudoua cuțite, tip briceag The post Jandarmii damboviteni au intervenit la un liceu din municipiul Targoviste: Doi tineri au patruns in mod nejustificat in curtea…

- Targul de Turism al Romaniei – ediția de toamna 2023, la ROMEXPO, in perioada 9 – 12 noiembrie. Judetul Dambovița și municipiul Targoviște sunt la Targul de Turism al Romaniei. Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca“ Targoviste este prezentat la TTRII2023. Județul Dambovița dispune de o diversitate…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor de evaziune fiscala și pentru verificarea legalitații comercializarii fructelor și legumelor, in zona bulevardului Unirii din municipiul Targoviște. Polițiștii…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au desfașurat activitați in scopul promovarii meseriei de polițist. In cadrul activitații au fost angrenați polițiști de la structurile de prevenire a criminalitații, resurse umane, pregatire profesionala, siguranța școlara, criminalistica,…

- Miercuri, 18 octombrie 2023, intre orele 10:00 – 14:00, reprezentantul institutiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploiesti va fi prezent in municipiul Targoviste, pentru a acorda audiente cetatenilor din judetul Dambovita si pentru a primi petitii. Activitatea se va desfașura la sediul Consiliului…

- Un expert al Biroului Teritorial Ploiești va fi prezent in municipiul Buzau, joi, 19 octombrie, intre orele 10:00 – 14:00, pentru a acorda audiente cetatenilor din judetul Buzau si pentru a primi petitii. Activitatea se va desfașura la sediul Consiliului Judetean Buzau, situat in municipiul Buzau,…