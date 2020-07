Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat mai multe masuri de limitare a raspandirii infecțiilor cu coronavirus. Propunerile CNSU urmeaza sa fie supuse aprobarii Guvernului Romaniei, prin urmare nu este clara data de la care vor intra in vigoare.

- Masca devine obligatorie și pe strada, incepand de joi, in jud Argeș. Daca sunt cel puțin doua persoane intr-un grup, cu varsta peste 5 ani, masca va fi obligatorie, potrivit deciziei luate in ședința CJSU.Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) a decis și ca in mijloacele de transport…

- Reguli noi pentru situații de urgența Foto: Arhiva/ IGSU Mai multe unitați medicale au atins capacitatea maxima de internare a pacienților bolnavi de COVID-19, în condițiile în care și ieri au fost anunțate peste 1.100 de noi cazuri. S-a înregistrat un nou record în…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovita desfasoara activitati de recrutare și selecție a candidaților pentru participarea Post-ul ALEGE SA FII SALVATOR! Detalii privind admiterea la Academia de Politie, pe locurile ISU apare prima data in Gazeta Dambovitei .