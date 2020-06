Pesta porcina a fost confirmata in doua gospodarii din Dambovita si la fondul de vanatoare Brateiu si s-a stabilit un plan de masuri preventive, informeaza, miercuri Prefectura Dambovita. Pe 26 mai autoritatile din Dambovita anuntau stingerea tuturor focarelor de pesta porcina din judet. "Centrul Local de Combatere a Bolilor din judetul Dambovita s-a intrunit astazi, 17.06.2020, ora 15,00, ca urmare a confirmarii virusului de pesta porcina africana in doua gospodarii din judet precum si pe raza unui fond de vanatoare, dupa cum urmeaza: o gospodarie in orasul Pucioasa; o gospodarie in localitatea…