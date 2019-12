Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Alba au efectuat 16 percheziții, in Cugir și Sebeș, pentru documentarea activitații unor persoane banuite de contrabanda. Au fost gasite peste 40000 de țigarete, provenite din contrabanda dar și o arma cu aer comprimat, deținuta in mod ilegal. Șapte persoane au fost reținute. Potrivit…

- Peste 500.000 de tigarete susceptibile a proveni din contrabanda au fost ridicate in urma a 36 de perchezitii efectuate in judetele Iasi, Suceava si Botosani. Ieri, politistii Brigazii de Combaterea Criminalitatii Organizate Iasisi procurorii DIICOT ndash; S.T. Iasi, cu sprijinul politistilor de combatere…

- Politistii de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Pitesti au efectuat mai multe perchezitii in judetele Arges si Iasi, intr-un dosar evaziune fiscala si spalare de bani, 28 de persoane fiind conduse la audieri. Cele 18 perchezitii domiciliare au fost efectuate sub…

- Zece persoane au fost conduse la audieri, joi dimineata, in urma unor perchezitii efectuate de politistii din cadrul IPJ Vrancea la persoane banuite de prostitutie si proxenetism, au informat reprezentantii institutiei, potrivit Agerpres. "Incepand cu ora 6,30, sub coordonarea politistilor din cadrul…

- Zece persoane au fost conduse la audieri, joi dimineata, in urma unor perchezitii efectuate de politistii din cadrul IPJ Vrancea la persoane banuite de prostitutie si proxenetism, au informat reprezentantii institutiei. "Incepand cu ora 6,30, sub coordonarea politistilor din cadrul Serviciului de Ordine…

- Polițiștii fac, miercuri dimineața, noua percheziții in județul Argeș la persoane suspectate ca in ultimii doi ani au participat la mai multe furturi și talharii comise prin metoda „distragerii atenției” pe autostrazi și drumuri naționale, conform Mediafax. Acestia actionau in trafic printr-o metoda…

- Update! Percheziții in Argeș la persoane banuite de furt calificat! Patru persoane vor fi audiate. In aceasta dimineața, politistii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Argeș, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești au desfașurat cinci percheziții domiciliare, la locuințele…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat, in ultima saptamana, 180 de perchezitii, au instituit masuri asiguratorii in valoare de peste 5.000.000 de lei si au indisponibilizat bunuri in valoare totala de peste 1.000.000 de lei. In saptamana…