Stiri pe aceeasi tema

- Timp de mai bine de 2 luni, respectiv in perioada 28 august-31 octombrie, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Bacau și-a concentrat atenția, in mod special, și pe unitațile din industria extractiva de suprafața de pe teritoriul județului nostru. Mai exact, in cadrul unei campanii naționale, organizata…

- INFORMARE Inspectoratul Teritorial de Munca Vrancea: In perioada 28 August – 31 Octombrie 2023, Inspectoratul Teritorial de Munca Vrancea a derulat o Campanie de control privind respectarea de catre angajatori a masurilor necesare pentru asigurarea securitatii si protectia lucratorilor care isi desfasoara…

- Activitatea zilnica a inspectorilor de munca a vizat, cu prioritate, sanctionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate saptamanal, catre Inspectia Muncii. Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 23.10.- 27.10.2023, in activitatea de control,…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Maramureș a anunțat ca Inspecția Muncii, in realizarea Programului cadru de acțiuni pentru anul 2023, a demarat o campanie de control la nivel național, vizand modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sanatate in munca pentru asigurarea protecției lucratorilor…

- Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca, in baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate la aceasta data 571 de posturi vacante, din care șapte pentru absolvenți de studii superioare. Persoanele calificate in diverse meserii au 521 de opțiuni iar 43 de…

- Guvernul Romaniei a aprobat in ședința de vineri, Ordonanța de Urgența care asigura consolidarea cadrului legal și fiscal, pentru a fi adaptat la evoluțiile tehnologice și sociale din ultimii ani, și masuri de supraveghere mai riguroase pentru toți operatorii din domeniul jocurilor de noroc. Actul normativ…

- Primaria Constanta a emis o autorizatie de construire pentru New Love Construct SRL, pentru investitia de pe bulevardul Aurel Vlaicu nr. 305E. Mai exact, prin AC 771 din 20 septembrie, firma doreste modificarea proiectului autorizat cu AC 1292 21.09.2020 prin supraetajare cu un nivel in suprafata de…

- Din informațiile furnizate de agenții economici privind locurile de munca, in baza de date a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovita sunt inregistrate la aceasta data 548 de posturi vacante, din care 17 pentru absolvenți de studii superioare. Persoanele calificate in diverse meserii…