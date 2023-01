Stiri pe aceeasi tema

- NFL a anuntat, vineri, ca meciul dintre echipele Buffalo Bills si Cincinnati Bengals, suspendat luni dupa ce jucatorul Damar Hamlin a suferit un stop cardiac, nu se va mai relua si a fost anulat, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Jucatorul echipei Buffalo Bills, Damar Hamlin, care a suferit un stop cardiac la un meci si de atunci era in stare critica la terapie intensiva, s-a trezit si comunica in scris. Primul lucru pe care l-a intrebat sportivul a fost cine a castigat meciul de luni, relateaza Reuters, [potrivit news.ro.…

- Jucatorul echipei de fotbal american Buffalo Bills Damar Hamlin, este inca internat „in stare critica” dupa ce a suferit un stop cardiac in urma unui placaj, luni, la un meci din NFL, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Fotbalul american a fost la un pas de o tragedie ingrozitoare. Damar Hamlin, un jucator in varsta de doar 24 de ani, a suferit un infarct in timpul meciului Cincinnati Bengals – Buffalo Bills. Medicii l-au resuscitat pe teren, iar imaginile au adus aminte de accidentul pe care l-a suferit Christian…

- Damar Hamlin, jucatorul echipei Buffalo Bills, se afla in continuare in stare critica dupa un stop cardiac suferit in urma unui placaj violent in timpul unui meci disputat luni in Liga profesionista de fotbal american (NFL), informeaza AFP, potrivit Agerpres."Damar Hamlin a petrecut noaptea trecuta…

- Damar Hamlin, jucatorul echipei Buffalo Bills, se afla in continuare in stare critica dupa un stop cardiac suferit in urma unui placaj violent in timpul unui meci disputat luni in Liga profesionista de fotbal american (NFL), informeaza AFP.

- Damar Hamlin (24 de ani), jucatorul echipei de fotbal american Buffalo Bills, s-a prabușit in timpul meciului pe care formația la care este legitimat l-a disputat in compania celor de la Cincinatti Bengals, in runda cu numarul din NFL, campionatul american profesionist de fotbal american. ...

- Damar Hamlin, jucatorul echipei Buffalo Bills, a fost transportat 'in stare critica' la un spital din Cincinnati, dupa ce s-a prabusit pe teren in plin meci, luni seara, impotriva formatiei Cincinnati Bengals, a indicat Liga profesionista de fotbal american (NFL), citata de AFP.