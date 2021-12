Stiri pe aceeasi tema

- Dalma Maradona, fiica starului argentinian Diego Maradona, s-a plans, intr-un interviu pentru Gazzetta dello Sport, ca gruparea Napoli nu i-a permis sa filmeze cateva cadre pentru un documentar despre tatal sau chiar in stadionul care poarta numele fostului international. Documentarul se va numi…

- Vlad Chiricheș, fundașul lui Sassuolo, a fost ezitant in mai multe ocazii la 2-2 cu Napoli și a luat 5 in Corriere dello Sport. „A parut mereu in dificultate la ambele goluri ale oaspeților”, scrie Gazzetta dello Sport. CLASAMENT SERIE A: Napoli e in frunte, la un singur punct de AC Milan; Vlad Chiricheș…

- Ionuț Mangiurea, baiatul in varsta de 15 ani, care s-a inecat marți seara in apele Someșului Mic, la Gherla, era portarul echipei de juniori U17 a clubului Unirea Dej. „Junior al clubului nostru, Ionuț Mangiurea s-a stins din viața la numai 15 ani. Acesta a fost scos fara suflare din raul Someșul Mic…

- FC Buzau a aflat programul ultimelor trei partide oficiale pe care le mai are de disputat pana la finalul anului, iar toate intalnirile vor fi transmise in direct de televiziunile de profil. Vor fi doua meciuri in campionatul Ligii 2, acasa cu FC Brasov si in deplasare la CSA Steaua Bucuresti, precum…

- Fiica fostului primar de Durlești, Nicolae Crudu, Diana Crudu, retinuta pentru abuz de putere sau de serviciu, in interesul unui grup criminal organizat, in timp ce deținea functia de consilier la primaria Durlesti, va sta 20 de zile in arest preventiv.

- Alessio Romagnoli (26 de ani, fundaș central) va negocia prelungirea contractului cu AC Milan fara ajutorul impresarului Mino Raiola. Romagnoli mai are contract cu AC Milan pana la finalul actualului sezon. Capitanul trupei lui Pioli a inceput deja sa negocieze prelungirea ințelegerii, insa, potrivit…

- Ciprian Tatarusanu a devenit, duminica, primul portar al echipei AC Milan care a aparat un penalti in derbiurile cu Inter Milano, in ultimii 40 de ani, informeaza tuttomercatoweb.it, arata News.ro. Perfomanta precedenta i-a apartinut lui Ottorino Piotti, care a parat lovitura de la 11 metri…

- Ieri, 18 octombrie, Ștefan Banica și-a sarbatorit ziua de naștere. Artistul a primit o mulțime de urari din partea colegilor de breasla, dar și din partea persoanelor cele mai importante din viața lui. Soția, Lavinia Pirva, i-a urat de bine, la fel și fiica Violeta, dar și fiul Radu Ștefan Banica. La…