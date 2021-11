Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul chinez al Comerțului a indemnat populația țarii sa-și faca stocuri de alimente de prima necesitate pentru a face fața nevoilor zilnice și situațiilor de urgența. Anunțul nu evoca un motiv special pentru acest apel și nici daca țara este amenințata de o penurie alimentara. Acest apel este…

- Presedintele sefilor de stat major din SUA, generalul Mark Milley, a oferit miercuri prima confirmare oficiala din partea Statelor Unite a unui testul”foarte ingrijorator” de arme hipersonice efectuat de China, care, potrivit expertilor militari, pare sa arate ca Beijingul vizeaza un sistemul orbital…

- Presedintele chinez Xi Jinping a cerut eforturi de “a face noi progrese” in dezvoltarea de echipament militar si arme pentru Armata de Eliberare a Poporului, fortele armate chineze, relateaza marti agentia oficiala Xinhua, preluata de Reuters, informeaza AGERPRES . Xi Jinping, care este si presedintele…

- Presedintele chinez Xi Jinping a declarat luni ca tara sa va sustine intotdeauna pacea mondiala si regulile internationale, cu ocazia aniversarii a 50 de ani de la revenirea Chinei la Organizatia Natiunilor Unite, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Declaratiile liderului chinez survin dupa ce…

- Administratia nationala chineza a energiei (NEA) a anuntat ca le-a cerut companiilor care livreaza gaze si carbune sa-si majoreze productia pentru a se asigura ca tara este suficient de alimentata cu energie pentru încalzirea locuintelor în perioada iernii, transmit Reuters și Agerpres.…

- Liderul chinez a facut acest anunt in urma unor cereri in acest sens ale unor organizatii de apararea mediului. ”China isi va consolida sustinerea altor tari, in vederea favorizarii energiilor verzi si cu putin carbon si nu va construi noi centrale pe carbune in strainatate”, a anuntat el marti, intr-un…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acceptat invitatia Chinei de a asista la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing in februarie 2022, scrie Reuters care citeaza agentia de stiri RIA ce preia o declaratie a ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov. Din cauza sanctiunilor internationale…