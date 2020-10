Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada, Loredana Groza (50 de ani) a fost criticata pentru modul in care arata. Deși a negat ca și-ar fi facut vreo intervenție chirurgicala, in pozele postate pe rețelele sociale se vede limpede o Loredana Groza complet diferita fața de cea pe care o știam in urma cu cațiva ani. Aspectul…