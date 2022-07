Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, continua, duminica, seria replicilor hilare cu care a obisnuit opinia publica inca de la primul portofoliu detinut in Guvernul Grindeanu. Daea a povestit, intr-un mesaj publicat pe Facebook, despre o vizita pe care a facut-o in judetul Iasi, acolo unde a cunoscut…

- Kremlinul a comentat declarațiile privind transmiterea unui mesaj catre președintele rus Vladimir Putin din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski in timpul discuțiilor la nivel inalt ruso-indoneziene, explicand ca nu este vorba despre un mesaj scris. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ambasadorul Austriei la Budepaste a fost convocat vineri, 3 iunie, la Ministerul de Externe al Ungariei in legatura cu o postare „scandaloasa” a directorului general al radiodifuzorului public austriac ORF pe pagina sa de Facebook, a declarat joi, 2iunie, purtatorul de cuvant al MAE ungar Mate Paczolay.In…

- Ministrul Transporturillor Sorin Grindeanu a anuntat ca Guvernul a aprobat, miercuri, indicatorii tehnico-economici ai autostrazii Bacau-Pascani - tronson al A7-Autostrada Moldovei. „Guvernul a aprobat astazi indicatorii tehnico-economici ai autostrazii Bacau-Pascani (tronson al A7-Autostrada Moldovei)!…

- „Guvernul a aprobat astazi indicatorii tehnico-economici ai autostrazii Bacau-Pascani (tronson al A7-Autostrada Moldovei)! Proiectul finantat prin PNRR are o valoare estimata de 7,442 miliarde de lei (cu TVA). Dupa aprobarea Proiectului Tehnic si a documentatiei de atribuire in Consiliul Tehnico-Economic…

- Primarul municipiului Caransebes, Felix Borcean, aflat la al doilea mandat, s-a inscris in PSD. Borcean a precizat ca a luat aceasta decizie pentru a ”maximiza sansele Caransebesului la dezvoltare”. El a candidat pentru primul mandat din partea PNL, iar pentru cel de-al doilea, independent. Felix Borcean…

- DNA duce o „munca enorma” pentru a proba ilegalitațile de la metrou, care ar fi fost comise de fostul lider sindical, susține Catalin Drula (USR). Drula a fost ministru al Transporturilor in perioada in care USR s-a aflat la guvernare. In acel context, ministrul Catalin Drula intrase in conflict cu…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat sambata, 16 aprilie, ca inainte de a avea discutii cu specialisti, inclusiv cu cei din domeniul sanatatii si securitatii in munca, dar si cu partenerii sociali nu va exprima un punct de vedere oficial cu privire la propunerea de modificare a programului…