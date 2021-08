Stiri pe aceeasi tema

- „Nu s-a schimbat suficient, suntem intr-o coaliție de 3 partide. Dupa ce trec aceste alegeri interne și congrese e clar ca nu mai avem niciun motiv sa mai stam, insa USR PLUS nu o sa se mulțumeasca cu firimituri, cu marunțișuri in aceasta coaliție. Sunt cateva obiective pe care trebuie sa le livram…

- Co-presedintele USR PLUS Dacian Ciolos spune ca, dupa congresele partidelor, nu mai exista niciun motiv ca formațiunile politice sa nu accelereze reforma, insa USR PLUS „nu o sa se mulțumeasca cu firimituri și marunțișuri in coaliție”, trasmite Mediafax. Candidații la conducerea USR PLUS și-au…

- Negocierile cu privire la rectificarea bugetara vor fi reluate marți, cand a fost convocata și o ședința a Biroului Executiv al PNL.Liberalii ii vor cere premierului Florin Cițu sa aloce bani pentru proiectele de investiții pe care le au primarii, noi sau in derulare.In coaliția de guvernare se va rediscuta…

- Liderii USR PLUS sunt total nemultumiti de suma pe care a primit-o Ministerul Transporturilor la rectificarea bugetara, putin peste 300 de milioane de lei, desi Catalin Drula ceruse de aproape 10 ori mai mult pentru proiecte de infrastructura, sustin surse politice pentru News.ro. Dan Barna si Dacian…

- Liderul USR PLUS Dan Barna a declarat luni, cu privire la desființarea SIIJ, ca exista un amendament depus de UMDR care nu desființeaza SIIJ, catalogandu-l ca fiind unul „toxic”. „Am analizat impreuna cu colegii din Biroul Național toate variantele posibile. Concluzia este foarte clara: amendamentul…

- Dacian Cioloș și Dan Barna afirma ca nu exista tensiuni la nivelul coaliției de guvernare, dupa atacurile atat ale lui Florin Cițu, cat și Ludovic Orban, la adresa USR PLUS. Copreședinții alianței USR PLUS considera mesajele partenerilor PNL din coaliția de guvernare ca fiind „firești”, de „campanie…

- Ideea renunțarii la adresa trecuta in documentele de identitate a fost deja prezentata in Coaliția de Guvernare și ar putea fi aplicata din august, odata cu introducerea noului tip de documente. Ideea este susținuta de vicepremierul Dan Barna (USR – PLUS). „Propunem sa rupem aceasta legatura, care mai…

- Dan Barna vrea sa-i convinga pe colegii de Coaliție ca eliberarea actului de identitate sa nu fie conditionata de specificarea adresei de domiciliu. “Un alt element important pe care il vom discuta la coalitie si il vom propune colegilor nostri este acela de a nu mai avea, cum e situatia foarte multor…