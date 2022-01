Dacian Cioloș a găsit cele două soluții la problema facturilor uriașe la energie "Exista o solutie pe care noi, USR, am propus-o inca de atunci, din toamna: masuri care sa aiba un impact direct in reducerea pretului pe care il platesc consumatorii, si anume reducerea TVA. Noi am propus atunci de la 19 la 5%, pe o perioada determinata si, la fel, eliminarea platii acelui certificat de emisii de carbon, certificatul verde, care si el apare acum in facturi. Astfel de masuri sunt foarte clare, e foarte clar cum pot fi ele sa fie aplicate, au un impact direct si imediat asupra pretului pe care-l plateste consumatorul final, pe cand masurile care au fost adoptate atunci sunt complicate,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- „Exista o soluție: masuri cu impact direct pentru consumatori. Aici vorbim de reducerea TVA pe o perioada determinata și in privința certificatului verde. Masurile au un impact real. Pe cand masurile aplicate atunci nu e clar cum au fost aplicate.Noi știm ca prețurile cresc. Nu știu de ce am așteptat,…

- Liderul USR, Dacian Cioloș, susține ca exista o soluție pentru criza facturilor la energie. El cere reducerea TVA in privința energiei. „Exista o soluție: masuri cu impact direct pentru consumatori. Aici vorbim de reducerea TVA pe o perioada determinata și in privința certificatului verde.…

- In așteptarea finalizarii controlului demarat de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) la furnizorii de curent și gaze, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a avertizat, marți, intr-o conferința de presa, ca toate companiile care nu au aplicat corect plafonarea și compensarea prețurilor…

- Liderul USR PLUS, Dacian Cioloș, a cerut luni liderilor coaliției PNL-PSD-UDMR sa abroge intrarea în plata de la 1 ianuarie a pensiilor speciale pentru aleșii locali, aratând ca România nu-și mai permite ”o noua casta de privilegiați”. ”Le cer domnilor Cîțu…

- ”Le doresc succes sa renegocieze. Pentru domnul Citu ar fi penibil pentru ca e premierul care a semnat acel PNRR impreuna cu presedinta Comisiei. In primul rand, mie nu mi-e clar ce anume vrea domnul Ciolacu sa negocieze sau sa renegocieze in PNRR. Pentru ca am auzit una de la dansul, am auzit alta…

- Constructorul german de automobile premium BMW AG a raportat miercuri un profit net trimestrial peste asteptari, in conditiile in care a reusit sa compenseze reducerea livrarilor prin majorarea preturilor si vanzari solide de vehicule electrice, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . In trimestrul…

- BMW a raportat un profit net trimestrial peste asteptari, ca urmare a majorarii prețurilor și a vanzarilor masive de mașini electrice, care s-au dublat fața de anul trecut. In trimestrul al treilea al acestui an, profitul net al producatorului german de automobile, BMW AG, a crescut cu 42,4% in ritm…

- Cresterea accentuata a preturilor la energie electrica si gaze naturale ii determina pe specialisti sa caute solutii pentru reducerea facturilor. Consultantii energetici afirma ca renovarea cladirilor este o solutie care, in plus, poate contribui la reducerea dependentei de combustibilii fosili. Cladirile…