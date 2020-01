Dacia vine cu primul model electric anul viitor. Preţul sfidează orice concurenţă Decizia grupului Renault vine in contextul in care din 2021 fiecare grup auto va trebui sa-si limiteze emisiile de dioxid de carbon la o medie de 95 g/CO2 per km, in timp ce in prezent media este spre 120 g/CO2/km. Informatia a fost confirmata de Gilles Normand, directorul diviziei de masini electrice a Renault, care a declarat ca o versiune a K-ZE va fi lansata in Europa. Masina ar putea costa circa 15.000 de euro si va veni la un pret sub cel de circa 20.000 de euro al VW e-Up!, care insa promite o autonomie de 270 km, fata de circa 250 km in cazul modelului Renault. Citește… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

