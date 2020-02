Stiri pe aceeasi tema

- "A fost un an dificil pentru grupul Renault si pentru alianta", a afirmat directorul general interimar Clotilde Delbos, adaugand ca problemele extinse cu care se confrunta industria auto au afectat compania "chiar intr-un moment in care ne confruntam cu dificultati interne". Renault a raportat…

- Noul director general de la Renault, Luca De Meo, va fi platit mai bine decat predecesorii sai, Thierry Bollore si Carlos Ghosn, urmand sa primeasca o remuneratie totala de peste sase milioane de euro pe an, in functie de performantele sale si cele ale actiunilor Renault, informeaza Reuters si AFP.…

- Exporturile de produse agricole ale Țarilor de Jos au crescut cu 4,6% in 2019, atingand un nou maxim istoric de 94,5 miliarde de euro, a anuntat vineri Institutul national de statistica. Cu toate acestea, aproximativ un sfert din cifra totala se datoreaza re-exportului de produse alimentare…

- Vanzarile grupului Renault au scazut in 2019, dar Dacia inregistreaza inca un record in Europa. Cate mașini romanești au mers in strainatate Grupul auto Renault, proprietarul Dacia, a anuntat vineri ca in 2019 vanzarile sale totale au scazut cu 3,4% in ritm anual, pana la 3,753 milioane vehicule, dupa…

- Vanzarile grupului Renault au scazut in 2019, dar Dacia inregistreaza al 7-lea record consecutiv in Europa. Cate mașini romanești au mers in strainatate Grupul auto Renault, proprietarul Dacia, a anuntat vineri ca in 2019 vanzarile sale totale au scazut cu 3,4% in ritm anual, pana la 3,753 milioane…

- Actiunile Renault, la cel mai redus nivel din ultimii sase ani, dupa apariția infirmațiilor privind un posibil divorț de Nissan Actiunile constructorului auto francez Renault au coborat luni la cel mai redus nivel din ultimii sase ani, dupa un articol publicat in Financial Times potrivit caruia directorii…

- Directorii de la varful constructorului auto japonez Nissan Motor Co. si-au accelerat planurile de rezerva privind un eventual divort de partenerul francez Renault SA, dupa evadarea spectaculoasa din Japonia a fostului presedinte director general al aliantei, Carlos Ghosn, informeaza Financial Times.Renault…

- Luca De Meo, actualul CEO al Seat (grupul Volkswagen) ar fi fost numit, potrivit surse din presa franceza, numarul unu al grupului Renault. Potrivit AFP, de fapt, consiliul Régie Nationale a validat într-adevar numirea top managerului la cârma grupului francez care include marcile…