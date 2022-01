”Marti, 18 ianuarie 2022, la uzina de la Mioveni a fost fabricat vehiculul Dacia cu numarul 7 milioane. Modelul aniversar este un exemplar al Seriei Limitate Duster Extreme, de culoare Grey Urban, echipat cu motorul TCe 150 CP in versiunea cu cutia de viteze automata EDC”, anunta compania. Vehiculul este destinat unui client din Romania. Inaugurata in august 1968, uzina de la Mioveni a produs, de-a lungul timpului, sase generatii de modele, de la Dacia 1100 pana la noul vehicul de familie, Jogger. Jalonul de 1 milion de vehicule a fost atins in anul 1985, cel de 2 milioane in 1998, iar cel de…