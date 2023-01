Dacia a anunțat lansarea versiunii „Extreme” a mașinii electrice Spring ​Dacia a anunțat lansarea versiunii „Extreme” a mașinii electrice Spring care va dispune de un motor de 65 CP/48 kW, cu aproape 50% mai puternic decat versiunea „Essential”. Autonomia promisa in ciclu mixt este 220 km, iar prețul pornește de la 22.450 euro, inainte de aplicarea subvențiilor Rabla Plus. Spring Extreme va putea fi comandat in rețeaua de agenți autorizați Dacia din Romania incepand din data de 16 ianuarie, iar primele livrari vor avea loc inainte de jumatatea anului, potrivit HotNews.ro. Dacia a lansat modelul Spring, produs in China, la final de 2021 și a primit peste 100.000 de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dacia lanseaza o noua versiune a modelului Spring, intitulata „Extreme”. Odata cu aceasta este inaugurata noua motorizare „ELECTRIC 65”. Comenzile pentru versiunea Spring Extreme 65 vor fi deschise in Romania pe 16 ianuarie O noua versiune, in registrul OUTDOOR. Sub numele Extreme, Dacia introduce o…

- Pentru prima data in Franța, Dacia urca pe podiumul pieței de vehicule noi, detronand Citroen pentru a ocupa locul 3, scrie publicația specializata Largus. Cine ar fi prezis, la revenirea marcii in 2005, ca Dacia va ajunge intr-o zi locul 3 pe piața mașinilor noi din Franța? Cu siguranța nu Citroen,…

- Dupa modificarea politicilor antiepidemice la sfarșitul anului 2022, refacerea ordinii economice și sociale din China s-a accelerat, fapt salutat de comunitatea internaționala și considerat o stimulare a economiei mondiale. Insa, țari reprezentate de SUA care au cerut anterior Chinei sa „renunțe la…

- Tot mai mulți romani sunt interesați de achiziția unei mașini electrice, iar Dacia Spring este printre cele mai populare, datorita prețului mai mic la care este vanduta.Dacia a vandut 10.000 de autovehicule Dacia Spring in Romania, potrivit unui comunicat de presa al instituției.Dacia…

- Dacia ofera in continuare cele mai ieftine mașini de pe piața, fara a face rabat de la esențialul in materie de dotari și aspect, insa prețurile modelelor Sandero, Duster și Jogger sunt in continua creștere. In 2023, Jogger va atinge o noua borna. Deocamdata, creșterile de cateva sute de euro sunt inteligent…

- La fosta fabrica Renault de la Moscova, unde pana la razboi erau construite și mașini Duster și Sandero, a inceput producția noilor vehicule Moskvich, marca fiind readusa la viața cu ajutorul chinezilor. Reuters noteaza ca modelul seamana foarte mult cu unul denumit Sehol X4, produs de o compania numita…

- Salonul Auto de la Paris se afla in plina desfașurare. Toți fanii Dacia așteapta informații noi despre Jogger hibrid, primul model de acest fel al marcii, dar acestea intarzie sa apara. Intr-un interviu recent, acordat celor de la Profit.ro, șeful Dacia a vorbit puțin despre noul Jogger hibrid. Așadar,…

- Sandero, Duster și Bigster vor fi urmatoarele mașini electrice ale Dacia. Sosit in Romania impreuna cu președintele grupului Renault, Jean-Dominique Senard, directorul general al marcii Dacia la nivel mondial, Denis Le Vot, a dezvaluit pașii catre electrificare ai marcii romanești, potrivit economica.net. …