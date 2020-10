Stiri pe aceeasi tema

- HC Dobrogea Sud a caștigat, scor 29-21, partida disputata, la Sfantu Gheorghe, impotriva echipei CSM Reșița, din etapa a III-a a Ligii Naționale de handbal masculin. Formația constanțeana ocupa primul loc in clasament, cu 9 puncte. Pe urmatoarele trei locuri, se afla CSM Bucuresti, Dinamo Bucuresti…

- Patru echipe, AHC Dobrogea Sud, CSM Bucuresti, CS Dinamo Bucuresti si Minaur Baia Mare, au maximum de puncte (9), dupa primele trei etape ale Ligii Nationale de handbal masculin. Joi, in runda a treia de la Sfantu Gheorghe, HC Dobrogea Sud a dispus de CSM Resita cu 29-21, Ionut Nistor marcand 14 goluri…

- CSU din Suceava a suferit prima infrangere de la startul noului sezon al Ligii Naționale la handbal masculin, dupa ce a pierdut in fața celor de la CSM Fagaraș, cu scorul de 24-27, intr-un meci contand pentru etapa a doua a campionatului. Contracandidate la evitarea retrogradarii, cele doua formații…

- CS Dinamo Bucuresti a cucerit Cupa Romaniei la handbal masculin, editia 2019-2020, dupa ce a invins-o pe HC Dobrogea Sud Constanta cu scorul de 24-21 (11-10), duminica, in finala gazduita de Sala Polivalenta din Sfantu Gheorghe. Succesul de la Sfantu Gheorghe le-a adus dinamovistilor si Supercupa Romaniei,…

- Echipa de handbal masculin Dinamo Bucuresti a castigat, duminica, la Sfantu Gheorghe, Cupa si Supercupa Romaniei, dupa ce a invins formatia HCDS Constanta, scor 24-21 (11-10), potrivit news.ro.Medalia de bronz a revenit echipei Politehnica Timisoara, care a dispus, tot duminica, in finala mica, de…

- AHC Potaissa Turda s-a calificat spectaculos in turul al doilea preliminar al competitiei de handbal masculin EHF European League, dupa ce a invins echipa croata HRK Gorica, cu scorul de 32-27 (18-11), la Velka Gorica, in mansa a doua a primului tur preliminar. Potaissa fusese invinsa pe teren propriu…

- Echipa de handbal masculin Potaissa Turda s-a calificat sambata, in deplasare, in turul secund al EHF European League (fosta Cupa EHF), dupa ce a invins formatia croata HRK Gorica, scor 32-27 (18-11), in mansa retur din turul I al competitiei, informeaza News.ro.Principalii marcatori pentru…