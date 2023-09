Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Vaslui a decis duminica arestarea preventiva a expertul care a realizat expertiza tehnica a lucrarilor la „drumul strategic Barlad-Laza-Codaesti” , pentru care președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu a primit o mita de 1,25 milioane de lei. Avocatul acestia susține ca in…

- Omul de afaceri Adrian Porumboiu a afirmat dupa reținerea lui Dumitru Buzatu, ca pana și babuțele din Vaslui știau de relația lui Buzatu cu Farmazon, referire la afaceristul care l-a denunțat pe președintele CJ Vaslui. Intr-o intervenție la B1 TV, Porumboiu a vorbit despre ascensiunea lui Emil Savin,…

- Referatul de propunere de arestare preventiva pe numele președintelui CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, conține detalii relevante despre modul in care procurorii au investigat acest caz de corupție și cum au strans probe incriminatorii. In document, este menționat faptul ca momentul in care Buzatu a primit…

- Dumitru Buzatu deschide portbagajul mașinii sale, moment in care omul de afaceri Emil Savin, denunțatorul din dosar, ia o geanta maro de pe bancheta din spate a mașinii sale și o pune in portbagaj, potrivit imaginilor din timpul flagrantului obținute de Libertatea de la surse juridice.Geanta maro, care…

- Apar dezvaluiri despre cum l-a prins DNA in flagrant pe Dumitru Buzatu. Potrivit ziarului Libertatea, președintele CJ Vasluia fost tradat la o partida de pescuit de omul lui de casa, Farmazon, regele asfaltului din Vaslui.Emil Savin, cunoscut in zona Moldovei drept Farmazon și regele asfaltului,…

- Expertul care a realizat expertiza tehnica a lucrarilor la „drumul strategic Barlad-Laza-Codaesti” a fost reținut de catre procurori pentru luare de mita și trafic de influența, anunța DNA intr-un comunicat de presa. Potrivit informațiilor Libertatea, expertul se numește Radu Judele junior, fiul lui…

- Un scandal de proporții zguduie județul Vaslui dupa ce Dumitru Buzatu, cunoscut baron al PSD Vaslui, a fost prins in flagrant de catre DNA in timp ce lua o șpaga in valoare de 1,25 milioane de lei. Acest eveniment a pus sub lumina reflectoarelor nu doar fapta in sine, ci și imensa avere deținuta de…

