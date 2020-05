Dacă eşti un mare consumator de hamburgeri, crenvurşti sau creveţi ai mare grijă Studiile arata ca aceste produse contin substante care iti pot pune sanatatea in pericol. Hamburgerii 70 la suta din carnea tocata de pe piata contine un produs din carne de vita procesat ("pink slime") imbibat in amoniac. "Pink slime" consta intr-un amestec de resturi de carne care mai demult erau considerate bune de consum doar ca mincare pentru ciini, potrivit Mediafax. Crenvurstii din hotdogi Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

