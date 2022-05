DaBaby face echipă cu Moneybagg Yo pentru Wig DaBaby face echipa cu Moneybagg Yo pentru “Wig”. DaBaby trece prin multe in aceste zile, dar asta nu il impiedica sa lanseze muzica noua. El are mai multe lucruri de impartașit, iar din punct de vedere artistic, acum este momentul potrivit pentru a lansa niște muzica. Artistul pare sa fie de acord cu aceasta evaluare, deoarece a lansat doua piese noi astazi. „Bonnet” cu Pooh Shiesty și „Wig” cu MoneyBagg Yo. Aceasta melodie are acea semnatura DaBaby, deoarece tempo-ul producției este rapid și energic. DaBaby iși ofera inflexiunile obișnuite cu versuri care conțin referiri la bogația și statutul… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

