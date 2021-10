„Cuvântul magic LOCKDOWN”. Medicul Vasile Rădulescu nu mai crede în măsuri blânde Medicul Vasile Radulescu, din Bucuresti, cere oficialitaților „lockdown pentru toata lumea, inclusiv pentru vaccinati”. El susține ca nu mai avem timp sa cernem intre vaccinați și nevaccinați și ca este nevoie de masuri „dintre cele mai dure”. ”Sa pronunte cineva dintre oficiali, mai repede asa, cuvantul magic LOCKDOWN. Pentru toata lumea. Inclusiv pentru vaccinati. Pentru ca daca o mai lalaim ne scufundam de tot. Stiu sigur ca vaccinatii nu se vor supara, pentru ca de, cei mai multi dintre ei au priceput in ce suntem, au suficienta empatie. De ce lockdown si pentru ei? Pentru ca nu avem timp… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

