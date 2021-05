Cutremur violent, in largul coastelor Japoniei, in aceasta dimneata

Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 7,2 s-a produs sambata in nord-estul Japoniei, iar autoritatile au emis o alerta de tsunami pentru prefectura Miyagi, relateaza agentiile de presa. E razboi intre ministrul ION și UDMR! Cițu a ales pe cine susține Un prim val tsunami ar fi lovit deja tarmul regiunii Miyagi,…

- Un seism cu magnitudinea 7,2 s-a produs sambata in nord-estul Japoniei, iar autoritatile au emis o alerta de tsunami pentru prefectura Miyagi, relateaza agentiile de presa. Un prim val tsunami ar fi lovit deja tarmul prefecturii Miyagi, a anuntat postul public NHK. Pentru moment…

- Un cutremur cu magnitudinea 6.0 magnitudine de moment 6.2 a avut loc in Nordul Algeriei, pe coasta Marii Mediterane, la ora 02.04 Ora Romaniei 01.04 Ora locala .Epicentrul a fost localizat la zece kilometri adancime, la 164 kilometri nord de Bejaia Algeria.Specialistii au emis o alerta de tsunami.Anterior…

- La 11 martie 2011, a avut loc in Japonia un puternic seism de magnitudinea 9, cu epicentrul in regiunea Tohoku din Oceanul Pacific, in apropierea orasului nipon Sendai, aflat pe coasta estica a tarii. Cutremurul - considerat ca fiind cel mai mare din istoria Japoniei - a fost urmat de tsunami puternic.…

- Un cutremur cu magnitudinea de 8.1 a fost inregistrat, la 21.28 Ora Romaniei, 19.28 Ora locala , in Insulele Kermadec, din Noua Zeelanda. Seismul a fost inregistrat la coordonatele 29.54 S ; 177.28 V, la 25 de kilometri adancime.Acesta a fost precedat, cu numai doua ore inainte de un altul, de 7.4 grade,…

- Un seism cu magnitudinea 6.0 a fost inregistrat, la 23.22 Ora Romaniei, in Insulele Kuril, la numai zece kilometri adancime. Cutremurul de intensitate IV, caracterizat drept puternic, a avut loc la coordonatele geografice 44.07 N ; 147.88 E. Epicentrul a fost localizat la 98 km ENE de Shikotan Rusia.…

- Un cutremur de magnitudinea 5,2 pe scara Richter a avut loc astazi la ora 09.31 ora locala a Romaniei , in zona Coastei de Est a Japoniei, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP .Cutremurul s a produs la o adancime de 60 de kilometri.Epicentrul…

- Un seism puternic cu magnitudinea de 7,1 s-a produs sambata in largul coastelor prefecturii Fukushima, in estul Japoniei, a anuntat Agentia nipona de Meteorologie, relateaza Reuters. Seismul s-a produs la o adancime de 60 de kilometri in Oceanul Pacific, a precizat agentia. Nu au fost semnalate pagube…