- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri dimineata, mai multe atentionari nowcasting cod galben de ceata densa, chiciura si polei, valabile in orele urmatoare in București și in 25 de judete.Potrivit meteorologilor, pana la ora 10.00, in judetele Constanța, Tulcea, Braila,…

- La scurt timp dupa miezul nopții, in noaptea de Revelion, a avut loc un cutremur de 3,4 grade pe scara Richter. Cutremurul s-a produs in zona seismica Vrancea.In ziua de 01 Ianuarie 2020 la ora 00:51:07 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur cu magnitudinea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 pe Richter s-a produs vineri dimineata, la ora locala 1:42, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 113 kilometri, iar epicentrul s-a aflat…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,6 grade pe Richter s-a produs joi dimineata, la ora locala 4:11, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 119 kilometri, iar epicentrul s-a aflat…

- De ultima ora! CUTREMUR puternic in Romania in ziua alegerilor CUTREMUR IN ROMANIA. In ziua de 10 Noiembrie 2019 la ora 13:53:56 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur cu magnitudinea ml 3.8, la adancimea de 170km. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Inca un cutremur s-a produs marți dimineața, in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Seismul a avut 3,4 grade.Seismul s-a produs la ora 9.18, in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Cutremurul a avut magnitudinea de 3.4 grade și s-a produs la adancimea de 170 de kilometri. Radu…

