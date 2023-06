Romania a fost zguduita, marți seara, de un nou cutremur produs in Banat. Un cutremur care s-a simțit foarte bine a avut loc, in aceasta seara, in județul Arad. In ziua de 06 Iunie 2023 la ora 20:26:52(ora locala a Romaniei) s-a produs in zona Banatului, in județul Arad, un cutremur semnificativ cu magnitudinea 5,2 pe Richter, la adancimea de 15 km, scrie EVZ. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 11km SE de Arad, 42km N de Timisoara, 68km S de Bekescsaba, 96km N de Resita, 99km E de Szeged. In ultima perioada tot mai multe cutremure s-au produs in zona Aradului. Locuitorii…