Cutremur în Vrancea: este seismul cu număul 15, doar în luna februarie Un cutremur cu magnitudinea de 3,8 pe scara Richter a avut loc duminica seara, la ora locala 19:24, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la o adancime de 128 de kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS amenința cu ieșirea de la guvernare. Liberalii nu ii opresc prea tare



Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 59 km Est de Brasov, 71 km Nord de Ploiesti, 121 km Sud-Vest de Bacau si 124 km Nord de Bucuresti.



De la inceputul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

