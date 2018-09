Stiri pe aceeasi tema

- Pro TV, cel mai urmarit post TV din țara noastra, a renunțat la doi oameni din varful televiziunii, care țineau de zona de producție.(CITEȘTE ȘI: ADEVARUL DESPRE INELUL PE CARE PELINEL IL ARE DE LA BORCEA) Misu Predescu, directorul de productie al Pro TV, a fost scos din schema, dupa ce timp de un an…

- La Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Constanta, in baza cererii din data de 20 iunie si a actelor depuse de catre persoana desemnata, s a dispus autorizarea constituirii, inmatricularii si inregistrarii societatii Talleyrand SRL. Astfel, denumirea firmei este Talleyrand SRL, societate cu raspundere…

- Cel putin 82 de persoane si-au pierdut viata iar alte cateva sute au fost ranite in urma seismului cu magnitudinea de 7 grade produs duminica in insula indoneziana Lombok, la o saptamana dupa ce un prim cutremur care a avut loc pe aceasta insula turistica, situata la est de Bali, a provocat 17 victime,…

- Un cutremur puternic, de magnitudine 6,4, a lovit dimineața cunoscuta destinație turistica Lombok din Indonezia, ucigand cel puțin zece persoane și afectand numeroase cladiri, transmite Reuters.

- Cel putin 146 de persoane au fost ranite, duminica, in urma unui cutremur de 5,9 grade, produs in vestul tarii. 41 de victime sunt in continuare spitalizate, a declarat Pir Hussein Kolivend, seful Centrului iranian de urgente, relateaza agentia de stiri Anadolu, citand televiziunea de stat iraniana.

- Baba Vanga este cunoacuta in lumea intreaga pentru profetiile sale care s-au adeverit! Ea este cea care a prezis caderea Zidului Berlinului și revoluțiile din 1989 din Europa de Est. Tot ea a prevestit și atentatul din 11 septembrie 2001, iar astazi una din profețiile ei secrete pare sa devina realitate…

- Serviciul National de Seismologie (SSN) a inregistrat la 22:56 ora locala (03:56 GMT sambata) seismul cu magnitudinea de 5,9 si cu epicentrul situat la 90 de kilometri distanta de Cihuatlan, statul Jalisco la o adancime de 18 kilometri. Miscarea telurica a fost resimtita in mai multe regiune…

- Înca un cutremur s-a produs în judetul Buzau, în noaptea de marti spre miercuri, având magnitudinea 3,7 pe scara Richter. Acesta este cel de-al treilea seism în decurs de câteva ore.