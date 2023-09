Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca Ambasada Romaniei la Rabat (Maroc) nu a primit cereri de asistența consulara in urma cutremurului. MAE a precizat ca exista o solicitare de informații cu privire la existența unui grup de cetațeni romani, care potrivit verificarilor se afla in siguranța.

- Se pare ca din cauza vremii nefavorabile autoritatile au amanat debarcarea, arata Ministerul Afacerilor Externe (MAE). De asemenea, alti romani sunt blocati in momentul de fața in hoteluri aflate in zone afectate de inundatii. „In acest context, reprezentantii oficiului consular au efectuat demersuri…

- Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN) a transmis, luni seara, ca un ofițer roman a murit decapitat intr-un incident cumplit petrecut in portul Qingdao, China. Autoritatile din China fac cercetari, iar familia marinarului ar trebui sa primeasca un raport final despre eveniment, a mai precizat SLN.Potrivit…

- Iulian Gherguț, rapit de teroriști, se afla in siguranța in Romania, anunța Ministerul Afacerilor Externe. Romanul fusese rapit de teroriști in urma cu 8 ani, in Burkina Faso. „In continuarea precizarilor de presa ale Ministerului Afacerilor Externe privind demersurile permanente efectuate de catre…

- Ministerul Afacerilor Externe MAE informeaza ca, urmare demersurilor intreprinse de Ambasada Romaniei la Alger si Consulatul General al Romaniei la Madrid, un alt cetatean roman a fost evacuat din Republica Niger cu un zbor organizat de catre autoritatile spaniole, cu destinatia Madrid.MAE informeaza…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, urmare a demersurilor intreprinse de Ambasada Romaniei la Alger și de Consulatul General al Romaniei la Madrid, un alt cetațean roman a fost evacuat din Republica Niger, cu un zbor organizat de catre autoritațile spaniole, cu destinația

- Ambasada Romaniei la Atena a fost contactata de mai mulți romani aflați in zonele afectate de incendii, in insula Rodos, insa nu au fost primite solicitari de asistența consulara, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE), in urma unei solicitari transmise de G4Media . Potrivit MAE, intre 25 și…