- Un cutremur cu magnitudinea de 2 grade pe scara Richter a avut loc marți in județul Mehedinți, potrivit Mediafax. Citește și: Valeriu Gheorghița anunța cand se va renunța la purtarea maștii in Romania Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul…

- Un cutremur de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs duminica in zona seismica Vrancea. A fost un cutremur de adancime care a fost simțit in special in orașele aflate in apropierea epicentrului. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a…

- Un cutremur de 2,9 grade pe scara Richter s-a produs vineri in zona seismica Vrancea. A fost un cutremur de adancime care a fost simțit in special in orașele aflate in apropierea epicentrului. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 pe Richter s-a produs in aceasta dimineata, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului...

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 pe Richter s-a produs vineri dimineata, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc în noaptea de joi spre vineri, la ora 2.59, la o adâncime…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter a avut loc vineri dimineața in județul Buzau. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc vineri dimineața, la ora 5.37, in județul Buzau, zona seismica Vrancea. Incepe…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs luni dimineata, la ora locala 8:41, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la o adancime de 137 de kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul a avut loc in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2 grade pe scara Richter a avut loc in noaptea de duminica spre luni in Banat, informeaza Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Potrivit specialiștilor, cutremurul a avut loc la ora 2.32 in Banat, județul Mehedinți. Seismul…