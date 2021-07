Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 2,1 s-a produs, vineri dupa-amiaza, in Cluj. Seismul a avut loc la adancimea de 2 kilometri, anunța Mediafax. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, vineri la ora 17.23 s-a produs in Transilvania, județul Cluj, un cutremur…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe Richter, dar de adancime mare, a avut loc luni seara, in zona seismica Vrancea-Buzau. Seismul s-a produs la adâncimea de 148 de kilometri, informeaza INFP, si s-a simțit în special în orașele aflate în apropierea epicentrului…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 s-a produs luni in zona seismica Vrancea-Buzau. A fost un cutremur de adancime care a fost simțit in special in orașele aflate in apropierea epicentrului. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs…

- Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la ora 5.25 in județul Vrancea. Seismul a avut magnitudinea de 3 și s-a produs la o adancime de 81 de kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Brașov (85 km), Bacau (90 km), Ploiești (104…

- Trei cutremure au fost inregistrate in noaptea de luni spre marți in județul Vrancea. Acestea au avut magnitudini de 3,1, 2.0, respectiv 2.1 Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamântului, în ziua de 15 Iunie 2021 la ora 03:08:00 (ora locala a…

- Cutremur de suprafata in Romania. Seismul, resimtit la distanta mare de epicentru. Un cutremur cu magnitudinea 2,8 s-a produs duminica in Banat, Caras-Severin. A fost un cutremur de suprafata simtit la mare distanta de epicentru. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 pe scara Richter s-a produs duminica in Banat, Caraș-Severin. A fost un cutremur de suprafața simțit la mare distanța de epicentru. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs duminica, la ora 07.36,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade pe scara Richter s-a produs marți in zona seismica Vrancea. A fost un cutremur de adancime care a fost simțit in special in orașele aflate in apropierea epicentrului. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul…