- Cele doua seisme produse saptamana aceasta la interval de doua zile in insula Mindanao, din sudul Filipinelor, au provocat moartea a 21 de persoane, potrivit bilantului difuzat duminica de autoritati, relateaza AFP. Mai multi localnici, care si-au pierdut casele, au ridicat corturi de-a…

- Cel puțin cinci persoane au murit in urma cutremurului cu magnitudinea de 6,5 grade pe scara Richter care a zguduit sudul Filipinelor joi dimineata, provocand prabusirea mai multor cladiri și a locuințelor deteriorate in urma altor doua seisme puternice produse luna aceasta, potrivit Reuters, scrie…

- Cel puțin șapte persoane au decedat, iar alte cateva zeci au fost ranite, in urma seismului cu magnitudinea de 6,6 grade care s-a produs marți pe insula Mindanao din sudul Filipinelor, informeaza postul Channel News Asia, potrivit Mediafax.Seismul s-a produs marți dimineața, avand epicentrul…

- Seism cu magnitudinea 6,4 in Filipine; o persoana decedata, zeci de raniti, potrivit Agerpres.Un seism cu magnitudinea 6,4 produs miercuri in sudul statul Filipine a provocat decesul unui copil si a ranit peste 20 de persoane, informeaza Reuters. Potrivit informatiilor pe care autoritatile…

- Un cutremur cu magnitudinea revizuita la 6,4 s-a produs miercuri în regiunea centrala a insulei Mindanao, din sudul Filipinelor, locuitorii iesind în graba din cladiri si birouri; nu au fost raportate victime sau pagube materiale imediate, informeaza Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, in zona seismica Vrancea, in județul Buzau, la adancimea de 119 kilometri, anunța mediafax.Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului orasele cele mai…

- Cel putin sapte persoane si-au pierdut viata si cinci au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea de 6,5 grade pe scara Richter, produs in Insulele Moluce, din estul Indoneziei. Cel putin 20 de...

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,3 grade pe scara Richter s-a produs, in noaptea de miercuri spre joi, in Marea Neagra, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP), scrie Mediafax.Seismul s-a produs la adancimea de opt kilometri, in Marea Neagra. Citește și: Mihai…