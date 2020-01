Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de 6,8 grade pe scara Richter s-a produs vineriin estul Turciei. Deocamdata nu sunt date privind existența unor victime saupagube materiale. Seismul s-a produs in districtul Sivrice, in provinciaElazig din estul Turciei, in jurul orei locale 20:55, scrie precizeaza agentia guvernamentala…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,8 grade pe scara Richter s-a produs vineri seara în estul Turciei, au informat autoritațile locale, fara preciza deocamdata daca s-au înregistrat victime sau pagube, transmite AFP.Seismul s-a produs în districtul Sivrice din provincia Elazig,…

- Un cutremur de 4,5 grade pe scara Richter a avut loc in sud-vestul Iranului, o regiune in care se afla centrala nucleara de la Bushehr, a anuntat miercuri Institutul american de geofizica USGS, relateaza AFP.

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter a fost înregistrat joi în nord-estul Iranului, a informat televiziunea de stat a regimului de la Teheran, adaugând ca nu exista informații imediate privind eventuale pagube, relateaza Reuters.Seismul a lovit orașul Sangan…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,5 pe scara Richter s-a produs joi in nord-estul Japoniei, fara sa existe inca informatii despre victime sau pagube materiale grave si nici despre un risc de tsunami, potrivit surselor oficiale, relateaza EFE.

- Cel putin patru persoane au murit, printre care o fetita de 6 ani, in puternicul cutremur produs duminica in insula Mindanao, din sudul arhipelagului Filipinelor. In regiune s-au produs in ultimele luni numeroase seisme soldate cu victime, scrie...

- Luni dimineata s-a produs in Florenta un cutremur cu magnitudinea de 4,8 grade pe scara Richter. Seismul a afectat mersul trenurilor. Mai multe calatorii au fost amanate sau in intarziere, in mai multe parti din Italia, conform digi24.ro Institutul american de geofizica (USGS) a informat ca seismul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta dimineata pe insula Creta din Grecia. Miscarea tectonica a fost resimtita si in Turcia, Egipt, Italia și Libia. In urma seismului, mai multe scoli si universitati din statul elen au fost evacuate.