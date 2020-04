Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudine 5 s-a produs sambata noaptea, in zona seismica Vrancea. ”In ziua de 25.04.2020, la ora 01:04:18 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, GALATI un cutremur semnificativ cu magnitudinea ml 5.0, la adancimea de 23 de km”. a anuntat Institutul National de Cercetare…

- „Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 25.04.2020, la ora 01:04:18 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, GALATI un cutremur semnificativ cu magnitudinea ml 5.0, la adancimea de 23km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5 grade s-a produs vineri noapte, in zona seismica Vrancea, in județul Galați, anunța INFP.Seismul s-a produs la ora 1:04, la o adancime de 15 kilometri.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 64km NV de Galati, 78km NV de Braila, 88km SE de Bacau, 143km…

- In ziua de 25.04.2020, la ora 01:04:18 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, GALATI un cutremur semnificativ cu magnitudinea ml 5.0, la adancimea de 15km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 64km NV de Galati, 78km NV de Braila, 88km SE de Bacau, 143km S de Iasi, 149km…

- In ziua de 24 Aprilie 2020 la ora 16:06:19 ora locala a Romaniei s a produs in zona seismica Vrancea, Buzau un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adancimea de 137km, a transmis Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului . Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3.4 grade a fost inregistrat in aceasta dimineata, in judetul Vrancea, la ora 07:16. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului epicentrul a fost localizat la adancime de 122 km.Cutremurul a avut loc la 84 km E de Brasov, 97 km S de…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs la ora 11:11, in judetul Vrancea, a anuntat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului."In ziua de 14 Aprilie 2020, la ora 11:11:04 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.5,…

- In ziua de 14 Martie 2020, la ora 05:40:37 ora locala a Romaniei , s a produs in zona seismica Vrancea, Buzau un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.4, la adancimea de 105km, a anuntat Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului . Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor…