- Cutremur in zona seismica Vrancea cu magnitudinea 4,2 pe Richter Foto: INCDFP. Un cutremur cu magnitudinea 4,2 pe Richter a avut loc azi-noapte în zona seismica Vrancea, în județul Buzau. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamântului,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,8 pe scara Richter a avut loc duminica seara, la ora locala 19:24, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la o adancime de 128 de kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a produs…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 pe Richter s-a produs vineri dimineata, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc în noaptea de joi spre vineri, la ora 2.59, la o adâncime…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs sambata dimineata, la ora locala 3:00, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la o adancime de 145 de kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs sambata dimineata, la ora locala 3:00, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la o adancime de 145 de kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc in apropierea…

- Cutremur in Romania, chiar in noaptea de Revelion. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat faptul ca seismul a avut loc in noptea de Revelion, cu aproximativ o ora inainte de miezul nopții. Un cutremur cu magnitudinea 3,6 s-a produs joi, la ora 22:43, in zona seismica…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs luni dimineata, la ora locala 8:41, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la o adancime de 137 de kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul a avut loc in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe Richter s-a produs sambata seara, la ora locala 20:54, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la o adancime de 140 de kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), informeaza Agerpres.…