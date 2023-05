Stiri pe aceeasi tema

- Extinderea companiilor de logistica a susținut cererea pe piața spațiilor de depozitare din Romania, care a totalizat in primele trei luni peste 330.000 de metri patrați, in creștere cu 10% fața de perioada similara a anului trecut, arata datele companiei de consultanța imobiliara Cushman & Wakefield…

- Zona de Centru-Vest (Politehnica, Orhideea, Cotroceni) a devenit cea mai mare sub-piața de birouri din București, depașind astfel pentru prima data zona Barbu Vacarescu-Floreasca, dupa livrarile de proiecte din trimestrul 1 și, avand in vedere planurile anunțate de dezvoltatori, situația se va menține…

- Romania este tara din Europa Centrala si de Est care a adoptat in anul 2022 cele mai multe acte normative, majoritatea initiate de Guvern. Executivul mentine tendinta de a guverna prin ordonante, inceputa in contextul pandemiei. Situatia este asemanatoare si in restul tarilor din ECE. Acestea sunt principalele…

- Forumul APPR, organizație a fermierilor din Romania, a semnat„Apelului Comun organizatiilor de fermieri din Europa Centrala si de Est catre Comisia Europeana,” alaturi de alte organizații de fermieri din Cehia, Ungaria, Polonia, Slovacia (Grupul Vișegrad) și Croația, anunța un comunicat al Forumului…

- Studenții moldoveni vor avea oportunitate, in continuare, sa beneficieze de burse in instituțiile de invațamant de peste hotare. La ședința de miercuri, membrii Comisiei politica externa și integrare europeana au avizat inițierea negocierilor pentru aprobarea Acordului privind Programul Central European…

- ”In 2022, piata de inchirieri de birouri din Romania a inregistrat o scadere de aproape 13% comparativ cu anul 2021. Cererea a stagnat in Bucuresti, in timp ce cele 4 mari orase regionale au inregistrat o scadere combinata de 35% fata de 2021, ajungand la aproximativ 100.000 m². Aceasta scadere vine…

- Piața industriala și de logistica a inregistrat un nou an record atat in ​​ceea ce privește cererea, cat și oferta, activitatea de dezvoltare concentrandu-se in special in București-Ilfov și in regiunea de Vest, insa in ultimii ani a fost remarcata o diversificare a zonelor care au beneficiat de investiții…

- Selectionata Romaniei va evolua in Grupa B, alaturi de Germania, Portugalia si Islanda, la Campionatul European de handbal feminin Under-19, care va avea loc la Pitesti si Mioveni, intre 6 si 16 iulie. Anunțul a fost facut de catre Federatia Europeana de Handbal, marti, dupa tragerea la sorti de la…